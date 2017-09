Geels Vijvertje werkt nauw samen met de gekende koidokter Maarten Lammens. Daarmee wil de Geelse specialist in vijveraanleg zijn service naar zijn klanten uitbreiden. “We bieden al visvoer van Maarten Lammens aan onze klanten aan. Deze voeding bestaat uit een mix van biologische vitaminen, kruiden en planten”, verduidelijkt Fred Dudok, zaakvoerder van Geels Vijvertje.

“En nu gaan we nog een stap verder. Koidokter Maarten Lammens stelt in nauw overleg met ons medicijnen voor die we zouden moeten toepassen op zieke vissen. Eerst voeren we zelf een microscopisch onderzoek uit. En op basis van dit resultaat meldt Maarten Lammens ons welk medicijn we best toepassen. Na de behandeling voegen we het preventief middel Malamix 17 toe aan de vijver. Deze afweerversterkers tegen bacteriële infecties worden deels opgenomen in de slijmhuid en deels opgefilterd door de kieuwen van de vis. Ze vormen bouwstenen voor een goede slijmlaag en spelen een rol bij de ziekteafweer. ”



Geels Vijvertje focust zich op de aanleg van moderne en natuurlijke vijvers, visvijvers en zwemvijvers. De doe-het-zelvers krijgen advies en begeleiding. “De vijverfolie plaatsen we altijd zelf. Dat is te belangrijk voor het welslagen van een project”, zegt Fred.



Geels Vijvertje lanceerde deze week eveneens zijn nieuwe website.