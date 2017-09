Unizo Geel zet de Geelse klanten éxtra in de bloemetjes tijdens het Weekend van de Klant op 30 september en 1 oktober. Traditiegetrouw geven de meeste handelaars een attentie aan hun klanten tijdens het Weekend van de Klant, maar in Geel gaan ze nog een stapje verder. Met het Voordeelboekje van de Klant, een initiatief van de lokale UNIZO-afdeling, krijg je als klant nog een extraatje bij de deelnemende handelszaken. En wie 5 of meer van deze lokale handelaars bezoekt, maakt kans om de hoofdprijs ter waarde van € 1.000 in de wacht te slepen. De gratis boekjes worden in aanloop van het weekend verspreid in de Geelse brievenbussen en via de deelnemende handelaars.

Daarnaast worden voorbijgangers in de Geelse Nieuwstraat op 30 september getrakteerd op een streekgerechtje en dito drankje, in samenwerking met het Zeunt-comité. Er zal die dag ook een toeristentreintje door het centrum rijden, waarop een stadsgids interessante verhalen over het stadscentrum vertelt. Deze actie valt samen met het opendeurweekend van de Geelse centrumhandelaars en de Ladies Games van Flair en Libelle op de Markt van Geel.