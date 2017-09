AA Gent had moeite met ASV Geel om ze langszij te zetten in de 1/16 finales van de Croky Cup of de beker van België. Het werd uiteindelijk 2-3. Op het einde kreeg Geel speler Karadayi een tweede gele kaart voor een schwalbe en mocht gaan douchen. Geel moet al na 9 minuten achtervolgen. Milisevic schilderde de bal er met een vrije trap in, laag in de rechterhoek van het doel. Op het einde van de eerste helft kwam ASV tweemaal opzetten. Eerst ging een afstandsschot van Zaidi wild over, daarna tikte Thoelen een probeersel van Karadayi in corner.

In het begin van de tweede helft krijgt Geel een strafschop na een fout, ogenschijnlijk, buiten de 16. Veel protest bij AA Gent, maar het baatte niet. Kerckhofs zette de penalty om en bracht de stand gelijk op 1-1. Bijna op het uur krijgt Gent een penalty. De scheidsrechter zag handspel van een Geelspeler en legde de bal op de stip. Milicevic scoorde vanaf 11 meter. 1-2 voor Gent. Geel pakt uit met een snelle tegenaanval in de 69ste minuut. Nelissen dweilde de linkerflank af en trapte zo hard hij kan: via onderkant lat 2-2. Na 81 minuten scoorde Milicevic zijn derde van de avond, na een voorzet van Machado werd het 2-3 voor Gent. In de laatste minuten van de officiële tijd in de tweede helft stierf een kopbal van Geel aanvoerder Christiaens op de lat en voerde Geel nog de druk op, maar het bleef 2-3 in het voordeel van AA Gent. ASV Geel mag terugkijken naar een geslaagde bekercampagne.