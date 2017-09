Op donderdag 28 september laten Philippe Pierlot en zijn Ricercar Consort de muziek van Monteverdi stralen zoals Venetië op een mooie lentedag. Het programma gaat van Monteverdi’s befaamde Lamento della Ninfa tot het vijfstemmige Laudate Dominum.

Monteverdi Forever is een concert van Musica Divina. Musica Divina is een festival vol hemelse muziek in de vele abdijen, begijnhoven en kerken die de provincie Antwerpen rijk is. Het concert vindt plaats in de St.-Amandskerk en begint om 20u15. Tickets kosten 25 euro, of 21 euro als je vriend bent van de Werft.

meer info: cultuurcentrum de Werft, 014 56 66 66, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.