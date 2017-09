Na onderzoek van de politiezone Geel-Laakdal-Meerhout werd eind mei een verdachte van diefstallen geïdentificeerd. Bij een huiszoeking werden verschillende gestolen goederen aangetroffen. Het gaat om werkmateriaal en fietsen. De diefstallen vonden plaats tussen 2015 en heden, voornamelijk in tuinhuisjes/garages of buitenverblijven. Tot nu toe konden er al feiten van Balen, Lommel, Diest en Leopoldsburg gelinkt worden. De man, een veertiger uit Beringen, werd door het parket voorgeleid bij de onderzoeksrechter. Hij werd onder voorwaarden vrijgelaten. Het strafonderzoek wordt verdergezet.

Ben je mogelijk slachtoffer ?