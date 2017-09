Het gaat niet goed met winkelketen United Brands. De bekende sportwinkel krijgt bescherming tegen haar schuldeisers. Een van de voorwaarden waarmee het bedrijf wel rekening moet houden, is om geen nieuwe schulden meer te maken. Zo blijft United Brands tot juni volgend jaar beschermd tegen haar schuldeisers. Waarschijnlijk is de toenemende online verkoop van sportartikelen de oorzaak. United Brands heeft nog een achttal winkels in Vlaanderen, waaronder in de Geelse Nieuwstraat. Of er nog winkels gaan sluiten, kon men vrijdag nog niet vertellen.