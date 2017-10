Sinds 1 oktober kunnen werkzoekenden zonder vervoer uit Geel, Laakdal en Meerhout voor 2 euro per dag een elektrische fiets huren om te gaan solliciteren. Ook sociaal zwakkeren die al een job hebben, mogen van de dienst gebruik maken.

Het project fosterfiets kwam tot stand via de werkgroep Alleman Mobiel nadat tal van werkzoekende aangaven zonder eigen vervoer niet op de bedrijventerreinen te geraken om dat er bijna geen openbaar vervoer naartoe rijdt. Zeker niet voor 6 uur 's morgens of na tien 's avonds. Als betaalbaar alternatief kwam de werkgroep op het idee voor het verhuren van elektrische fietsen. Het project beschikt over zes fietsen, gelijk verdeeld over de drie gemeenten.

Bedrijven of instanties die het fosterproject willen steunen kunnen fietsen aankopen en schenken. Voor meer informatie kun je terecht op de dienst werk in Geel en de sociale diensten van Laakdal en Meerhout.