Gaan winnen in Gullegem betekent een hoopvolle toekomst voor Geelse TTC A in 2de nationale van het tafeltennis. In plaats van in de gevarenzone te komen is een plaats bij de top vijf ingenomen.

De start in Gullegem was aarzelend voor Geelse TTC. Kristof Leysens won wel in drie sets, maar Danny Gesquière kreeg een sterke opdoffer te verwerken door verlies tegen de nr. vier van Gullegem. Ook Kristof Van Reusel en Koen Bertels konden niet de gepaste tegenzet vinden. Gevolg : 3-1 voorsprong voor de thuisploeg. Het leek nog erger te worden voor Geelse TTC. Kristof Leysens won wel vrij gemakkelijk, maar Danny Gesquière kreeg opnieuw sterke weerstand te verwerken. Na twee sets achterstand kon hij de derde winnen met 11 – 13, de vierde met 9 – 11 en de vijfde met 18 – 20 a.u.b. Maar… Geelse had hiermee de achterstand weggewerkt : 3 – 3. Een vierde punt werd behaald door Kristof Van Reusel dank zij een zege in de vijfde en beslissende set met 8 – 11. Koen Bertels weerde zich ondertussen bijzonder sterk tegen de kopman van Gullegem, maar kon niet zegevieren. Ruststand : 4 – 4.

De pauze werd door de Geelse tafeltennissers gebruikt om de sterke en vooral de zwakke kanten van de thuisspelers te bekijken. Koen Bertels won direct op zijn manier : winnen in een bel met de niptste cijfers. Ook Kristof Van Reusel won en Geelse stond 4 – 6 voor. De tegenstand van de thuisploeg leek gebroken. Zowel Kristof Leysens als Danny Gesquière wonnen hun derde en vierde partij. Ook Koen Bertels en Kristof Van Reusel bleven aan de winnende hand in hun laatste partij. Het werd al bij al nog een ruime zege voor Geelse TTC A met 4-12. Volgende week zaterdag komt Hoeselt op bezoek in het clublokaal in Bel. De Limburgers staan op kop samen met Alpa. Geelse TTC staat voorlopig derde geklasseerd.