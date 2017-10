KSAV St-Dimpna blijft ongeslagen in de competitie. De Gelenaars namen de drie verdiende punten mee naar huis na een wedstrijd in de gietende regen bij SKS Herentals. Zij staan laatste in het klassement. Het werd 0-5 en daarmee staat St-Dimpna met 21 op 21 op kop van het klassement. Op vrijdag 13 oktober speelt KSAV St-Dimpna thuis in het Sultanstadion de topper om 20u tegen de nr. 2 in het klassement Wezel.