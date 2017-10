Morgen en overmorgen zijn er evaluatiemomenten over het herwaarderen van de tragen wegen in Geel. Bij het opmaken van het herwaarderingsplan hecht de stad veel belang aan om in alle fasen van het project maximaal te overleggen met alle betrokkenen. Op dinsdag is er zo'n evaluatiemoment in het parochiecentrum van Bel om zeven uur 's avonds en woensdag eveneens om zeven uur 's avonds in ontmoetingscentrum van Winkelomheide. In de week na de herfstvakantie volgt nog een bijkomende evaluatiemoment voor Ten Aard/Kievermont noord.

Wil je er graag bij zijn op een van de evaluatiemomenten? Gelieve je dan op voorhand even aan te melden bij Charlotte Corthals van het Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete.

Kan je er niet bij zijn maar ben je wel benieuwd naar de trage wegen bij jou in de buurt? Of heb je opmerkingen of suggesties? Dan kan je terecht bij Charlotte Corthals van het Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete of klikĀ hier