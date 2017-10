Volgende week dinsdag 17 oktober wordt een nieuwe bewonersavond georganiseerd over het project Stationsomgeving in Geel. De deelnemers kunnen in een workshop-vorm actief meedenken over de toekomstige ontwikkeling van verschillende deelgebieden in de stationsomgeving. De bewonersavond start om half acht 's avonds en vindt plaats in fuifzaal De Waai aan de Werft. Je moet je wel voor donderdag 12 oktober aanmelden via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of via 014/56.60.80