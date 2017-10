Geel krijgt van het Rode Kruis het label van 'Hartveilige Gemeente'. De afgelopen jaren investeerde het stadsbestuur in een tiental AED toestellen en in reanamitietrainingen voor het personeel en haar burgers. Een AED toestel, of automatische externe defibrillator, is een draagbaar toestel dat een elektrische schok aan het hart toedient bij levensbedreigende hartritmestoornissen.

De AED analyseert het hartritme van het slachtoffer en bepaalt automatisch of een stroomstoot het slachtoffer kan helpen. Het toestel geeft gesproken instructies aan de hulpverlenen en leidt hem door de reanimatie tot professionele hulpverleners het kunnen overnemen. Op dit ogenblik vind je AED toestellen ter hoogte van cultuurcentrum De Werft, parking Pas/zwembad, inrit parking Nieuwstraat, De Bogaard, dienstencentrum Luysterbos, sporthal Axion en sporthal De Doelen, sportterreinen De Leunen, het stationsgebouw en het donorcentrum van het Rode Kruis. Voor de drie laatste locaties werd samengewerkt met andere partners: de NMBS, de jeugdwerking van ASV Geel en het Rode Kruis. Ook de komende jaren investeert het stadsbestuur nog verder in AED toestellen. Zo worden momenteel locaties bestudeerd in de deeldorpen.

Elke dag krijgen ongeveer 30 Belgen een hartstilstand buiten het ziekenhuis. Zonder hulp hebben zij een overlevingskans van 5 tot 10%. Indien er binnen de 3 of 4 minuten gereanimeerd wordt, stijgt dit overlevingspercentage naar 60 tot 70%.