Enkele getuigen werden door de rechter verhoord in een rechtszaak tegen twee agenten van de politiezone Geel-Laakdal-Meerhout. Ze worden verdacht van vervalsing van een proces verbaal. Eén van de agenten raakte tijdens een interventie in juli acht jaar geleden gewond aan zijn pink. Samen met zijn collega schreef hij in het proces verbaal dat een dronken arrestant hem gestampt had. De dronken man werd veroordeeld en moest een schadevergoeding van 45.000 euro betalen. Nadien zou in een gesprek met de klachtenmanager één van de agenten gezegd hebben dat de andere zijn pink gewond raakte omdat hij zelf een slag uitdeelde aan de arrestant. Nu ontkent deze agent dat het proces verbaal vervalst is en dat hij destijds in het gesprek met de klachtenmanager het niet zo bedoelde. Tijdens het getuigenverhoor haalde de klachtenmanager aan dat het allemaal zo lang geleden is dat ie het zich ook niet meer exact kon herinneren. Ook twee andere getuigen van het politiekorps verklaarden dat ze de agent niet in staat achten een pv te vervalsen. De zaak wordt eind november voortgezet.