Het Agentschap Wegen en Verkeer voert de volgende twee weekends werkzaamheden uit op de E313-snelweg in de omgeving van Geel-Oost. Het gaat om de vernieuwing van de voegen van de snelwegbruggen over enkele lokale wegen. Het Agentschap Wegen en Verkeer nam al de brug over de Nieuwe Baan onder handen, dit keer is de brug over de Meerhoutstraat/Langvoort aan de beurt. De werf bevindt zich enkel aan de zijde van de snelweg richting Antwerpen. Gevolg is dat het verkeer vanuit Limburg plaatselijk slechts één rijstrook ter beschikking heeft. De werkzaamheden duren telkens van vrijdag 20 uur tot maandag 5 uur.