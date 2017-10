PVDA Geel eist dat het stadsbestuur het project van Astor stopzet. Er moet een onafhankelijk onderzoek ingesteld worden en alle pistes moeten herbekeken worden. De PVDA pleit voor een verdere uitbreiding van de ouderenzorg in publieke handen van OCMW Geel.

PVDA Geel meent dat er nog meer vraagtekens moeten gesteld worden bij de plannen van Astor, zeker na de panoreportage "Undercover in de zorgfabriek". Hoe het niet moet zagen we eergisteren in de Panoreportage over commerciële woon- en zorgcentra, zegt Greet Daems van PVDA Geel. Ondervoede en geëmotioneerde bejaarden volgden elkaar één na één op. Mensen die hun leven lang hebben bijgedragen tot de economische groei van onze samenleving, worden aan het einde van hun leven kwaliteitsvolle zorg ontzegd.

De oorzaak van het kwaad ligt bij wat men bij bij de PVDA ‘schaduwdirecteurs’ noemt. Zij leveren het kapitaal om de woonzorgcentra uit te baten, maar nemen geen plaats op de officiële stoel van directeur. Zij hebben de onzichtbare touwtjes in handen en bepalen het reilen en zeilen van de zorg. Deze onzichtbare touwtjes leidt de panoreportagemakers naar koele managers die lijden aan een onverzadigbare geldhonger. Volgens deze investeerders moet zorg in de eerste plaats winstgevend zijn. “De wereld op zijn kop,” zegt een ex-directeur van een commercieel woon- en zorgcentrum.

Het Astorproject is 1 van de 5 pilootprojecten dat door minister Vandeurzen werd goedgekeurd en daar was al in het verleden al heel wat om te doen geweest.