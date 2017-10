Tot eind november kunnen kinderen vanaf 7 jaar met hun klas of jeugdvereniging een workshop volgen over kruiden in het Gasthuismuseum. Eerst luister je naar het verhaal ‘Het rozemarijnstruikje’. Daarna leren ze op een leuke manier kruiden (her)kennen. De kinderen ontdekken waarvoor deze kruiden vroeger gebruikt werden en waarom kruiden ook nu nog belangrijk zijn.

Inschrijven kan door een e-mail te sturen naar het Gasthuismuseum met vermelding van de school/vereniging, de dag, het uur en het aantal deelnemers. De kostprijs per kind bedraagt 5 euro, begeleiding en materialen inbegrepen.