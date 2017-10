Op maandag 16 oktober kan je de medewerkers van de politiezone Geel-Laakdal-Meerhout tijdelijk per mail niet bereiken tot 18u. Telenet voert werkzaamheden uit. Daarbovenop kunnen geen afspraken gemaakt worden in de wijkkantoren van Meerhout en Laakdal. Aan het loket in het hoofdkantoor aan de Stelenseweg in Geel kan dat wel. Ook telefonisch is het hoofdkantoor gans de dag bereikbaar op 014/56.47.00. Noodhulp blijft gegarandeerd.