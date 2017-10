Inbrekers zijn aan de slag geweest in drie woningen. De inbraken gebeurden in de Wielewaalstraat, de Luxemburgstraat en de Herentalsedijk. In de Wielewaalstraat geraakten de dieven binnen via de achtertuin. De buit is niet bekend. In de Luxemburgstraat zijn juwelen en waardepapieren gestolen. In de Herentalsedijk geraakten de inbrekers binnen via de achterdeur. De buit is ook hier niet bekend.