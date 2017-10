Ruiter Luc Boonen van LRV Ten Aard won de Z-reeks in de LRV eventing van Grobbendonk. Boonen kwam na de cross country aan de leiding met zijn paard Addo en gaf deze plaats niet meer af en bleef ook na de afsluitende jumping aan kop. Het is de tweede opeenvolgende zege voor Luc Boonen. Vorige week won hij ook al de Z-reeks in de openingsmanche van de LRV Eventing in Merksplas.