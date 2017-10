Nicky Hayen werd bij ASV Geel ontslagen als trainer. Dat schrijft de club op zijn facebookpagina. Het ontslag kadert in het nieuwe sportieve en financiële beleid van de club, klinkt het. Nicky Hayen zorgde dit seizoen voor een blitzstart voor ASV Geel. Afgelopen zaterdag wonnen de Gelenaars in eerste amateurklasse nog met 3-0 van leider Lommel SK. ASV Geel bedankt Nicky Hayen voor zijn bewezen diensten, waarbij de bekerstunt vorig seizoen tegen Standard Luik altijd gekoesterd wordt. Patrick Van Houdt, de huidige assistent trainer neemt voorlopig de taken over.