Burgemeester Vera Celis is de lijsttrekker bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen voor N-VA Geel. Huidig fractievoorzitter Benny Eyckmans is lijstduwer. Net één jaar voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 wordt dit nieuws bekendgemaakt door N-VA Geel. Beiden stichtten 13 jaar geleden de N-VA afdeling in Geel.