Vandaag dinsdag 17 oktober is het Werelddag tegen armoede. In Geel organiseert vzw Al-arm een fakkeltocht doorheen het centrum van de stad. Om 19u is het verzamelen aan de refter van het St-Aloysiusinstituut. Deze is te bereiken via het Schuttershof. Na de fakkeltocht is er omstreeks 21u een receptie.