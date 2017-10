Jurgen Van den Broeck is profrenner af. Hij reed in Putte-Kapellen zijn allerlaatste koers uit zijn profcarrière en hing zijn fiets letterlijk aan de haak. Jurgen is 34 en woont momenteel in Geel. Hij is de beste Belgische ronderenner van de afgelopen jaren. 7 jaar geleden eindigde hij derde in het eindklassement van de Ronde van Frankrijk en vijf jaar geleden viel hij net naast het podium. In Postel werd VdB twee jaar geleden Belgisch kampioen tijdrijden.

