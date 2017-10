85 Gelenaars behaalden het afgelopen jaar een inburgeringsattest. Ze zijn afkomstig uit 38 verschillende landen. Volgens de cijfers van 2016 is 12,4% van de Geelse bevolking van buitenlandse afkomst. Het inburgeringstraject is er voor mensen van buitenlandse herkomst die een toekomst willen uitbouwen in België. De inburgeraars die nu hun attest kregen, volgden met succes een basiscursus Nederlands. Ook hebben ze een cursus maatschappelijke oriëntatie achter de rug, gegeven door docenten van het Agentschap Integratie en Inburgering. Daarbij krijgen ze informatie over de Belgische samenleving en werd er gewerkt aan het verhogen van hun zelfredzaamheid. Bovendien zijn ze van start gegaan met individuele begeleiding. Medewerkers van het Agentschap Integratie en Inburgering assisteren hen bij het vinden van werk of studies en maken hen wegwijs in het vrijetijdsaanbod.