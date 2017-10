De playmobiel staat op woensdag 18 oktober op het speelplein in Van Hoornestraat in Oosterlo. Je kan komen meespelen van 14u tot 17u. In de PlayMobiel vind je een heleboel speelgoed waarmee je de gekste spelletjes kan doen. Alle kinderen, samen met hun ouders, grootouders, grote broers of zussen, zijn welkom om gratis mee te spelen.