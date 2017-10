Op vrijdag 20 oktober is het de hoogdag van alle jeugdbewegingen in Geel en heel Vlaanderen. Op de Dag van de Jeugdbeweging trakteert ook dit jaar de Geelse jeugdraad en de dienst jeugd met een gratis ontbijt voor iedereen in uniform. Van 7u30 tot 8u30 kunnen alle leden van alle jeugdbewegingen genieten van een heerlijke koffiekoek, fruitsap en een gezellige sfeer. Dit jaar is het thema 'spelen'.