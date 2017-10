N-VA Geel pleit voor de aanleg van een fietstunnel onder de spoorweg die de hoek van de Heistraat vlakbij het station met de Heidebloemstraat verbindt. Vroeger bestond daar een trage weg. De meerderheidspartij in de Geelse gemeenteraad pleit er nu voor om deze trage weg nieuw leven in te blazern. Volgens Benny Eyckmans, fractieleider van N-VA in de gemeenteraad, kunnen de fietsers en voetgangers vanuit Holven richting St-Dimpna zo weggeleid worden van het drukke stationsplein. De stadsdiensten lieten alvast weten dat ze het mobiliteitsknooppunt op deze locatie gaan onderzoeken.