Een militair uit Meerhout werd tot twaalf maanden voorwaardelijke celstraf en een boete van 300 euro veroordeeld. Hij liet een bus van vervoersmaatschappij De Lijn crashen op de Gestelsesteenweg in Meerhout. De militair werd woest omdat de chauffeur niet was gestopt aan de kerk van Gestel. Volgens de chauffeur was hij al de halte gepasseerd toen de militair op de bel had gedrukt. De militair begon te tieren en gaf de chauffeur enkele rake klappen en begon aan het stuur van de harmonicabus te trekken. De bus ramde enkele verkeersborden en belandde uiteindelijk gedeeltelijk in een voortuin. De militair moet in behandeling voor zijn agressieprobleem en elke adreswijziging doorgeven. Aan De Lijn moet hij 17.138 euro schadevergoeding betalen. Aan de busschauffeur is dat 1623 euro.