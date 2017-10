ASV Geel deed een goede zaak in Virton en won de wedstrijd met 0-2. Beide Geelse doelpunten kwamen van Ahmet Karadayi. Door de gelijke spelen van de andere 3 ploegen bovenaan het klassement sluipt ASV Geel naar de derde plek in het klassement met 15 punten. Dat is twee punten minder als leider Lommel SK en één minder als Dessel. Volgende wedstrijd is thuis tegen Eendracht Aalst op zaterdag 28 oktober om 20u.