De Geelse squashspeelster Tinne Gilis speelt de fnale van het 5000 dollar tornooi in het Zwitserse Frick tegen de Schotse Lisa Aitken. In de halve finale versloeg Tinne in 4 sets de Engelse Julianne Courtice. Het werd 4-11, 11-5, 11-9 en 11-5. De finale wordt op zondag 22 oktober om 13u. gespeeld.