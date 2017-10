Berre Ceuppens werd uitgeroepen tot aspirant bakker van het jaar. De leerling van het zesde jaar Brood- en banketbakkerij en confiserie van St-Jozef won de finale van het Belgisch kampioenschap op het Voedingssalon in Brussel. Zowel Vlaamse als Waalse scholen namen deel aan de preselecties en finale van deze wedstrijd. Uiteindelijk won Berre het in de finale van vijf overgebleven kandidaten. Berre ontving een aantal geschenken en mag zo onder meer in januari deelnemen aan een grote wedstrijd in het Marokkaanse Casablanca. Binnen twee jaar is hij ook gegarandeerd van deelname aan een Europese wedstrijd in het Franse Nantes.