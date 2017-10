In het appartementsgebouw Ecodroom werd het lichaam aangetroffen van een 21 jarige vrouw. De MUG kwam nog ter plaatse maar kon spijtig genoeg niets meer doen. Na de de autopsie stelde men vast dat er kwaad opzet in het spel is. Het parket deed een sporenonderzoek. Er is nog geen verdachte gearresteerd.