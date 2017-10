488 van de in de totaal 495 chauffeurs legden het afgelopen weekeinde een negatieve alcoholtest af in de politiezone Geel-Laakdal-Meerhout. Dit is 99% van de gecontroleerde chauffeurs. Eén chauffeur had een alcoholgehalte tussen 0,5 en 0,8 promille. Hij kwam er vanaf met een rijverbod van drie uur en een onmiddellijke inning van 179 euro. Drie bestuurders hadden een alcoholgehalte van meer dan 0,8 promille. Zij kregen minimaal zes uur rijverbod en een proces-verbaal. Dit resulteert in een minnelijke schikking of een dagvaarding voor de politierechter. Twee rijbewijzen werden onmiddellijk ingetrokken.

Vijftien bestuurders kregen een boete omdat ze niet-handenvrij aan het telefoneren waren. Acht personen omdat ze geen veiligheidsgordel droegen. Eén persoon kreeg een parkeerboete. Eén bestuurder kreeg een boete omdat hij geen voorrang verleende. Eén bestuurder kreeg een bekeuring omdat zijn keuringsattest vervallen was. En één bestuurder kreeg een waarschuwing omdat hij geen geldig rijbewijs en verzekeringsbewijs kon laten zien.

De controles vonden plaats in de drie gemeenten van de politiezone. Bij deze alcoholcontrole ging ook extra aandacht naar verdachte personen die in aanmerking kunnen komen voor inbraken of andere misdrijven. Er werd niets verdachts vastgesteld.