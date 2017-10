Tijdens de week van de Handhaving werden maar liefst 605 verschillende sluikstorten aangetroffen waarvan ruim 60% in straatvuilbakken. Dat is een onthutsende vaststelling. Mensen deponeren hun huishoudelijk afval ongezien en doelbewust in openbare vuilbakken. Het totaal opgehaalde gewicht in straten, bermen en grachten bedroeg 1.900 kg. In negen gevallen werd een verwijzing naar een verdachte aangetroffen en werd een GAS-boete opgesteld.

De stadsmedewerkers spendeerden 229 werkuren aan de actie die zij als zeer nuttig ervaarden omdat ze enkele opmerkelijke vaststellingen deden. Sluikstorten in straatvuilbakken doet zich voornamelijk voor in enkele straten. Extra maatregelen zullen zich dan ook in die piekstraten concentreren. Zo zal het type straatvuilbakjes geëvalueerd worden om na te gaan of een ander model minder aanleiding geeft tot sluikstorten. De initiatiefnemers hopen ook dat onderzoek naar identificatiegegevens resultaat oplevert.

Van 18 tot 24 september vond de Week van de Handhaving plaats. In Geel lag de klemtoon op de controle van straatvuilbakken, grachten en bermen op sluikstorten. De gemeenschapswachten werkten samen met de groenarbeiders van de stad en de politiediensten.