Sinds maandag 23 oktober voeren landmeters in opdracht van de stad en Aquafin terreinmetingen om de riolering in kaart te brengen en in te voeren in de riooldatabank. Hierbij worden zowel GPS-metingen als ondergrondse metingen in inspectieputten van de riolering uitgevoerd.

Ook andere afvoerwegen zoals grachten worden geïnventariseerd om een goede visie in verband met het regenwater te kunnen opstellen. De terreinmetingen vinden plaats op verschillende plaatsen in Geel en nemen enkele weken in beslag nemen.