Voorbeeldig Geel is een digitale roadshow doorheen alle Geelse deeldorpen, georganiseerd door het Geelse stadsarchief. Na een eerste editie in Bel eerder dit jaar, landt Voorbeeldig Geel op zaterdag 28 en zondag 29 oktober in Larum.

In het parochiecentrum van Larum ontdek je foto- en videomateriaal van Larum over de eeuwen heen. Zeven grote, digitale schermen tonen in totaal meer dan 1500 beelden. Elk scherm heeft een eigen thema. Je kan je dus laten verrassen door de beelden of naar een specifiek onderwerp op zoek gaan. Wat mag je verwachten? Een film over het ontstaan van Chiro Larum, foto’s over de carnavalstoeten in Larum, beeldmateriaal over de harmonie KKJW Larum, de Landelijke Gilde, Femma en andere Larumse socioculturele verenigingen en ook de sportclubs , waaronder FC Larum, krijgen een beeldscherm. Het stadsarchief heeft jouw hulp nodig bij het herkennen van mensen en activiteiten op het ‘Kriskras-scherm’.

Voorbeeldig Geel vindt plaats op zaterdag 28 en zondag 29 oktober in het parochiecentrum van Larum (Sint-Corneliusstraat 8), telkens doorlopend van 10 tot 18 uur. De toegang is gratis.