De kantine van FC De Kevers dreigt te verdwijnen. Dat schrijven de kranten Het Nieuwsblad en Gazet Van Antwerpen. Voetbalclub FC Punt-Larum startte met de bouw van een nieuwe sportaccomodatie naast sportcomplex Axion in Geel. De leden van FC De Kevers zijn ongerust over de toekomst van hun club. 45 jaar geleden bouwde FC De Kevers hun kantine met eigen middelen en halen ze de inkomsten uit de kantine en het onderhoud van het voetbalplein. Als de club zonder inkomsten valt, dan kan men ook nergens anders een plein huren.

Schepen van Sport Nadine Laeremans zegt de De Kevers niet weg moeten, maar hun kantine moet wel verdwijnen. Volgens de schepen is het jammer dat ze hun eigen plek niet meer kunnen behouden, maar FC De Kevers kunnen een samenwerking aangaan met FC Punt-Larum om samen met de nieuwe kantine uit te baten. Het stadsbestuur wil hen daarbij in helpen. Maar de voorzitter van FC De Kevers is daar niet over te spreken, want volgens hem gaat de samenwerking er nooit van komen.