De begraafplaats in Holven is momenteel moeilijk bereikbaar. In de Gasstraat en Zandhoefstraat wordt gewerkt. Het kerkhof is enkel toegankelijk vanuit de Groenstraat met de fiets of te voet. De aannemer zorgt tijdens de werken voor een vlot begaanbaar pad van de Groenstraat tot aan het kerkhof. Op maandag 30 en dinsdag 31 oktober wordt er volop gewerkt aan het toegankelijk maken van het wegdek waardoor het kerkhof tijdens de werkuren ook op deze dagen moeilijk bereikbaar zal zijn.