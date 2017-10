Het onderzoek, naar het verdachte overlijden van de jonge vrouw afgelopen zondag in haar appartement in Brigandshof in het centrum van Geel, wordt voortgezet. Alle personen met wie ze contact had de dagen voor haar dood worden één voor één gescreend. Er is nog altijd geen doorbraak in het onderzoek. De speurders blijven ervan uitgaan dat de jonge vrouw door geweld is omgekomen. De wetsdokter trof bij de autopsie mogelijke sporen van wurging aan. De jonge vrouw had met haar moeder afgesproken om die zondagochtend samen te gaan ontbijten. Haar twee kinderen van 1,5 en bijna 3 jaar verbleven bij haar ex in Izegem. Maar omdat de vrouw van 21 niet opdaagde, trok de moeder zelf naar het appartement in het Brigandshof. Daar trof ze het levenloze lichaam van haar dochter aan. Het alibi van de vader van de kinderen werd bevestigd door de moeder van de man. De speurders trekken nu na of de verhalen kloppen. Het koppel was in een echtscheiding verwikkeld.