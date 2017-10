Bij het paritair comité scheikunde is een verzoeningsprocedure tussen het chemiebedrijf BP Chembel in Geel en de vakbonden aan de gang. De bonden kwamen niet tot een overeenkomst met de directie over het rendement van de groepsverzekering voor de arbeiders. Zij verzetten zich tegen het afromen van dat rendement tot 1,75%, het nieuwe wettelijke minimum. Het ACV en ABVV zeggen dat BP daar gretig van gebruik maakte van zodra de wettelijke rendementsgarantie van 3,25% naar 1,75% werd toegelaten. De arbeiders zien zo een belangrijk deel van hun groepsverzekering verdampen, aldus de vakbonden. De arbeiders vragen 3,25% rendement, wat in de naburige bedrijven wel mogelijk is. Als de verzoeningsprocedure bij het paritair comité niet lukt, kunnen de vakbonden een stakingsaanzegging indienen. Voorlopig zijn er nog geen acties op til.