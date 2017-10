Op vrijdag 27 oktober trapten 120 leerlingen uit het secundair onderwijs samen met gedeputeerde Ludwig Caluwé de nieuwe werking van de Hooibeekhoeve af. Over twee jaar resulteert dit in een vernieuwd educatief aanbod en een nieuw kantoorgebouw. Gedeputeerde Caluwé zegt dat men sterker wil inzetten op de studenten uit het landbouwonderwijs.

Om de 3.500 jaarlijkse bezoekers beter te ontvangen, investeert provincie Antwerpen bij Hooibeekhoeve in Ten Aard in een nieuw kantoorgebouw met extra ruimte voor educatie en vergaderingen. Een uitgelezen kans om ook het educatieve aanbod van Hooibeekhoeve in een nieuwe jas te steken.

De medewerkers van Hooibeekhoeve gaan zich verdiepen in de leerplannen van het secundair onderwijs en de nieuwe onderwijsstromen, zoals de STEM-richtingen. Het centrum wil landbouwers nog beter informeren en hen overtuigen om ook secundaire scholen op hun erf te ontvangen. Iets wat op dit moment nog weinig gebeurt.

Centrale thema in het vernieuwde, educatieve aanbod wordt de duurzame boerderij. Voor de uitwerking kiest Hooibeekhoeve voor interactief onderwijs waarbij de leerlingen zelf aan de slag gaan met proefjes, opdrachten en vraagstukken. Vandaag mochten 120 leerlingen uit de eerste graad van het secundair onderwijs alvast voorproeven. Ze trokken de melkveestal in op zoek naar interessante economische, ecologische en sociale investeringen. In de namiddag konden ze deze investeringen inzetten bij de bouw van hun eigen, duurzame boerderij.

Om de leerlingen uit het secundair onderwijs, en alle andere bezoekers, beter te ontvangen start Hooibeekhoeve binnenkort met een nieuwbouw en renovatie. Het huidige gebouw krijgt een nieuwe indeling en functie. Het kantoorgebouw wordt omgevormd tot een educatieruimte met plaats voor actief hoekenwerk en een ICT-lokaal. Het sanitair wordt aangepast en uitgebreid en er komen leslokalen bij voor het landbouwonderwijs. Aan de achterzijde wordt een nieuwbouw opgetrokken met plaats voor vergaderzalen, een polyvalente ruimte en kantoren.