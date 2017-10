De Pool, die verdacht wordt van de dodelijke slagen aan een man van 43 uit Geel, komt niet vrij. Zijn aanhouding is met een maand verlengd. Dat besliste de raadkamer in Turnhout. Het is nog altijd een raadsel, wat er op zondagmiddag 10 september gebeurde aan een zitbank voor het Geelse stadspark. Wat wel vaststaat is dat de Pool samen met de Gelenaar zwaar in de wodka waren gevlogen. De Gelenaar was volgens de Pool eerst op zijn gezicht gevallen en vervolgens zijn hij op de rugleuning van de bank zijn gaan zitten en achterover zijn geslagen op op zijn achterhoofd gevallen. Op 27 september stierf het slachtoffer in het ziekenhuis. Een dag later werd de Pool van 25 aangehouden.

Een getuige meldde dat de verdachte de Gelenaar meermaals had opgepakt en op de grond liet vallen. Hij zou de Gelenaar ook trappen hebben verkocht. De Pool zou ook trappen aan hem hebben verkocht en hij wordt verdacht van het toebrengen van opzettelijke slagen zonder het oogmerk te doden, maar met de dood tot gevolg. De verdediging vroeg de vrijlating onder voorwaarden. Uit opnames zou blijken dat de Pool met zijn gsm de hulpdiensten verwittigde.