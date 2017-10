Strafschoppen bepaalden de uitslag van de wedstrijd tussen ASV Geel en Eendracht Aalst. Het werd 0-1 in het Leunenstadion. Net voor de rust mistte Christiaens een strafschop. De scheidsrechter constateerde na een vrije trap handspel bij Aalst in de zestien meter. In het begin van de tweede helft beging ASV Geel een fout in de eigen zestien en mocht De Rock een strafschop nemen en kwam Eendracht 0-1 voor. ASV Geel bleef aandringen op de helft van Eendracht Aalst, maar niets mocht baten. Volgende week staat de verplaatsing naar Hamme op het programma.