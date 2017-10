Verleden week won de eerste ploeg van Geelse TTC in een vooruitgeschoven wedstrijd prachtig in en tegen Centre Manage. De B-ploeg in de provinciale reeks wilde blijkbaar niet achterblijven en bleef aan de winnende hand tegen Sokah. Een plaats op één van de twee promotieplaatsen blijft behouden. In de zes gespeelde wedstrijden werd nog geen enkel punt verloren. Nochtans een verplaatsing naar Sokah is niet zonder gevaren. De start liet het beste verhopen. Kristof Van Reusel en Koen Bertels wonnen beiden hun eerste match en Nico D’Aes zorgde voor een derde winstpunt. Enkel Hans Nys moest zich gewonnen geven tegen Sacha Glass. Deze tafeltennisser van de thuisploeg werd ook de struikelblok voor Nico D’Aes en Koen Bertels. Hij was aardig op weg om “man van de match” te worden, maar Kristof Van Reusel bewees zijn sterkte en ervaring. Het was tenslotte Kristof die zijn vier partijen succesvol afwerkte, ook deze tegen Glass. Kristof won dus vier op vier. Zijn maats Koen Bertels, Nico D’Aes en Hans Nys waren elk drie maal de winnaar. Een lastige verplaatsing werd zonder problemen genomen en de Geelse B ploeg won met 3-13 van Sokah D.