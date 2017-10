KSAV St-Dimpna blijft na 10 speeldagen ongeslagen aan de leiding in derde provinciale C. De Gelenaars wonnen in het Sultan stadion met 3-1 van Zwaneven. De drie Geelse doelpunten werden gemaakt door Sepp De Roover, Robin Wellens en Michiel Geeraerts. De eerste periodetitel van dit seizoen is binnen voor KSAV met 30 op 30.

Op woensdag 1 november neemt KSAV St-Dimpna het op tegen eerste provincialer Rapid Leest voor de kwartfinale van de beker van Antwerpen. Wedstrijd start om 14u30 thuis in het Sultanstadion.