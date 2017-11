Lotte Pauwels is 15 en bracht in eigen beheer een boek uit met gehaakte en gebreide mutsen. De scholier van het St-Dimpnacollege haakt en breit al een tijdje en dat bracht haar op het idee om wat patronen van mutsen te maken en die in een boek te verzamelen. Het boek kreeg de naam Iene miene muts mee en omvat 12 patronen voor mutsen om zelf te haken en te breien en telt 44 pagina's. Van haar eerste boek liet ze 100 exemplaren drukken en je kan het boek hier bestellen voor €12+ €4 administratiekosten.