Dit weekeinde staan heel wat vrijwilligers van 11.11.11 wenskaarten, eerlijke chocolade, truffels en stiften te verkopen aan heel wat Geelse supermarkten. Team Noord-Zuid van de dienst gelijke kansen in Geel en de Derdewereldraad kozen dit jaar 11.11.11. als NGO in de kijker. Alle scholieren van de tweede graad secundair onderwijs genieten hierdoor gratis van de voorstelling Neeland in het Cultuurcentrum De Werft of van de film Raftan in bioscoopcomplex Studio Geel aan de Werft. Raftan speelt ook op 13 november ’s avonds voor het grote publiek.