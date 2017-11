Lieselotte Thys is lijsttrekker bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen voor Open VLD. Lieselotte is 28 en de huidige voorzitter van Jong VLD Geel en jongste directeur ooit van de socio-culturele Liberale Vrouwen. Ze werd unaniem voorgedragen. Op plaats 2 staat gemeenteraadslid Luc Verguts en op plaats 3 Open VLD voorzitter Myriam Smets. Op die manier wordt jong politiek talent perfect aangevuld met lokale ervaring, klinkt het bij de partij.

Lieselotte Thys is geboren en getogen in Zammel en woont sinds kort in het centrum om zo vlotter met de trein op haar werk in Brussel te geraken. Ze studeerde politieke wetenschappen en management aan de Vrije Universiteit Brussel en was woordvoerder voor de schepen van onderwijs in Antwerpen alvorens in augustus 2017 te beginnen als directeur bij de Liberale Vrouwen. Drie jaar geleden haalde zij bij de federale verkiezingen een opmerkelijk resultaat en liet zich opmerken binnen Open en Jong Vld Geel.

De jonge lijsttrekker is alvast enthousiast: “We zijn in Geel een sterk liberaal verhaal aan het schrijven waarvan ik oprecht geloof dat iedere Gelenaar er beter van kan worden. Dat is omdat wij in de eerste plaats, o.a. via onze enquête ‘Geel neemt het woord’, gaan luisteren wat er belangrijk is bij de mensen in plaats van zelf te bepalen wat volgens ons voor de burger belangrijk zou moeten zijn. Het is ook daarom dat steeds meer mensen oor hebben naar ons verhaal. Omdat wij het samen met de Gelenaar willen schrijven. Dat ik het gezicht mag zijn van deze nieuwe aanpak toont aan dat wij onze blik op de toekomst richten. En vergeef mij de typisch liberale uitdrukking maar ik heb er echt goesting in!”

Luc Verguts is vanop de tweede plaats strijdvaardiger dan ooit: “Ik voel me de laatste jaren gesterkt als gemeenteraadslid door het team dat ik achter mij heb staan. Ons positief en ambitieus project voor Geel trekt jong en oud aan en hier ga ik me voor de volle 100% voor inzetten. De toekomst is aan de jongeren en ik zal dan ook zoveel mogelijk kennis en ervaring proberen overdragen.”

“We geven jongeren en onafhankelijken de kans om vanop onze lijst het Geel van de toekomst mee vorm te geven. We zijn ambitieus en gaan voor een forse vooruitgang. Ik geloof in mijn hecht team en samen geloven we dat we Geel sterker, mooier en net dat tikkeltje blauwer kunnen maken.” zegt een zichtbaar tevreden voorzitter Myriam Smets.

De liberale speerpunten voor de verkiezingen worden bepaald door de Gelenaar. Er loopt al een tijdje een enquête “Geel neemt het woord” die online in te vullen is of via een formulier waarmee de liberalen van deur tot deur gaan. Begin volgend jaar worden de eerste resultaten bekend gemaakt.