De twee jongemannen, die verdacht worden van een steekpartij aan Drijhoek eind september, worden nu ook in verdenking gesteld van twee diefstallen met geweld eerder dit jaar in Geel. Ook bij die feiten zouden de twee wapens getoond hebben. Eén van de twee mocht vorige maand onder voorwaarden de gevangenis verlaten. Hij staat onder elektronisch toezicht. De andere moest wel in de cel blijven. Nu het dossier uitgebreid werd met twee diefstallen met geweld, moet de jongeman die onder elektronisch toezicht stond terug naar de cel keren.