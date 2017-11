Voor de uitwedstrijd tegen Hamme kan ASV Geel beroep doen op zijn nieuwste aanwinst en spits Matttia Maggio. Hij is sinds deze week speelgerechtigd en tekende een contract van 1 jaar. Mattia is een Duitse Italiaan van 23 en kwam als jeugdspeler uit voor de nationale selecties voor beide landen. Hij speelde in Duitsland ondermeer voor Hamburg en Hoffenheim.